2019-05-31T14:33:56+03:00
Общество

Акция «Здоровый ребенок» пройдет в Орле 1 июня

Врачи НКМЦ им. Круглой примут маленьких пациентов в мобильном диагностическом пункте в центре города
Ольга СУПОНЕВА
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Фото Вячеслав КОВАЛЕНКОФото Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле 1 июня, в международный День защиты детей, пройдет акция «Здоровый ребенок». Мальчишек и девчонок осмотрят врачи: мобильный консультативно-диагностический пункт главной детской больницы региона будет работать в самом центре города.

С 9.00 утра и до 18.00 вечера маленьких пациентов с родителями будут принимать специалисты: педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, детский стоматолог, травматолог-ортопед, детский хирург, клиническая лаборатория.

- Примут участие в акции и другие медучреждения города. Помимо осмотра, ребятню ждет праздничная программа: музыкальные номера с аниматорами, конкурсы с призами, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Полный график приема врачами юных орловцев 1 июня можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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