2019-05-31T11:40:55+03:00
Происшествия

В Орле строительная компания не доплатила больше 8 миллионов рублей налогов

Региональный СК возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональный следком возбудил уголовное дело о неуплате налогов. Строительную организацию подозревают в уклонении от их уплаты на общую сумму больше чем в 8 миллионов рублей.

- По данным следствия, руководство "Стройэнерго" с 2016 года по 2017 год уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 8 миллионов рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 199 УК РФ. В ведомстве добавили, что в рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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