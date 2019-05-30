Орловской хореографической школе присвоили имя Элеоноры Панковой
Орловской хореографической школе присвоили имя Элеоноры Панковой, ее основателя. Такое решение было принято на сегодняшней, 30 мая, сессии горсовета.
С просьбой дать учебному учреждению имя основательницы обратились его сотрудники. Комиссия по по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города проголосовала за. Согласились с таким решением и народные избранники.
СПРАВКА "КП"
«Орловская детская хореографическая школа» города Орла существует с июля 1980-го года. Сегодня это известное на всю страну учебное заведение, победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов, обладатель всевозможных кубков и наград. А имя Элеоноры Михайловны Панковой как хореографа и профессионала известно далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.
ИСТОЧНИК KP.RU