2019-05-30T17:56:39+03:00
Звезды

Орловской хореографической школе присвоили имя Элеоноры Панковой

О том, чтобы назвать учебное учреждение имя ее основателя, попросили сами работники учебного заведения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт Орловской детской хореографической школыФото: официальный сайт Орловской детской хореографической школы
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Орловской хореографической школе присвоили имя Элеоноры Панковой, ее основателя. Такое решение было принято на сегодняшней, 30 мая, сессии горсовета.

С просьбой дать учебному учреждению имя основательницы обратились его сотрудники. Комиссия по по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города проголосовала за. Согласились с таким решением и народные избранники.

СПРАВКА "КП"

«Орловская детская хореографическая школа» города Орла существует с июля 1980-го года. Сегодня это известное на всю страну учебное заведение, победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов, обладатель всевозможных кубков и наград. А имя Элеоноры Михайловны Панковой как хореографа и профессионала известно далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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