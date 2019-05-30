2019-05-30T14:45:26+03:00
Общество

МЧС: на Орловщине в ближайшие сутки ожидается гроза и сильный ветер

Спасатели призывают жителей региона к особой бдительности в плохую погоду
Ольга СУПОНЕВА
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В ближайшие сутки на Орловщину придут грозыВ ближайшие сутки на Орловщину придут грозыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В ближайшие сутки в Орле и области ухудшится погода. По прогнозу синоптиков, в регион придет гроза и сильный ветер.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа четверга 30 мая по 21 час пятницы 31 мая на территории области переменная облачность, ночью местами дождь, гроза,днем небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами, грозы, град. Ветер ночью южный 4-9, днем северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 14-19 м/с. При этом жарко: температура ночью 13-18 градусов, днем столбики термометров доберутся до отметки в +25...+30 градусов.

В региональном МЧС жителям области напоминают: при усилении ветра нужно соблюдать осторожность на улице, не находиться рядом с неустойчивыми конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода. С балконов и дворов стоит убрать незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если вас на улице застал сильный ветер, то лучше укрыться в подъезде, подземном переходе. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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