2019-05-30T11:29:08+03:00
Происшествия

Орловец проведет в колонии больше девяти лет за попытку незаконного сбыта наркотиков

На преступление мужчину подтолкнуло его трудное материальное положение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец проведет в колонии больше девяти лет за попытку незаконного сбыта наркотиковОрловец проведет в колонии больше девяти лет за попытку незаконного сбыта наркотиковФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В колонию строгого режима отправится орловец за попытку незаконного сбыта наркотиков. На преступление жителя Мценска подтолкнуло его трудное материальное положение в конце 2017 года. Именно тогда он и решил подработать так называемым курьером и размещать запрещенные вещества в закладках.

Мужчина стал сотрудничать с одним из интернет-магазинов. В один день амчанин забрал закладку с 15 свертками наркотика. Далее по указанию он должен был разместить их в тайники для дальнейшего сбыта, но был взят полицейскими.

- Обнаруженные наркотики были изъяты. Запрещенные вещества в крупном размере были найдены и по месту проживания амчанина. После изучения информации на его планшете, были получены сведения о еще одной закладке. Там правоохранители также нашли наркотики в крупном размере, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

Суд признал жителя Мценска виновным в незаконном сбыте наркотических средств с использованием интернета. Однако при вынесении приговора были учтены смягчающими обстоятельствами активное сотрудничество мужчины с оргнанами, а также наличие малолетнего ребенка. В колонии строгого режима мужчина проведет более девяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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