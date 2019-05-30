«Внимание: дети!»: в Орловской области инспекторы проверили школьные автобусы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-30T11:22:14+03:00

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В Орловской области инспекторы проверили школьные автобусы в рамках профилактической акции«Внимание: дети!». В ходе обследования транспортных средств полицейские обращали внимание на наличие системы ГЛОНАСС, аптечек и огнетушителей. В обязательном порядке госавтоинспекторы проверили тахографы, знаки аварийной остановки и противооткатные устройства.

- В Троснянском районе инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, в том числе при выходе детей из автобуса на тротуар, и просили напоминать несовершеннолетним о правилах перехода проезжей части, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На каждой из встреч сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы водителей. Больше всего ответственных за перевозку детей интересовали темы изменений в ПДД и ответственности за нарушения административного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU