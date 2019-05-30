2019-05-30T11:20:04+03:00
Происшествия

В Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетом

Мужчину не устроили купленные продукты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетомВ Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в Северном районе Орла на днях, 27 мая. Между двумя людьми возле овощной палатки начал разрастаться конфликт.

Очевидцы поняли, мужчина явно недоволен низким качеством товара, но для перестраховки вызвали правоохранителей. На место происшествия незамедлительно приехали росгвардейцы. К тому моменту 52-летний орловец уже перешел от словесных оскорблений к угрозам применить пневматическим пистолетом в адрес продавца.

- Мужчину задержали. Предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом, изъяли. Задержанного передали полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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