СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-30T10:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле велосипедистка попала под колеса «Ларгуса». Происшествие случилось поздним вечером 29 мая на Наугорском шоссе. 51-летний водитель отечественной легковушки следовал со стороны улицы Скворцова в направлении улицы Цветаева. При повороте машина наехала на велосипедистку. Женщина не спеша переезжала дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП 48-летняя велосипедист получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU