В Орле велосипедистка попала под колеса «Ларгуса»
В Орле велосипедистка попала под колеса «Ларгуса». Происшествие случилось поздним вечером 29 мая на Наугорском шоссе. 51-летний водитель отечественной легковушки следовал со стороны улицы Скворцова в направлении улицы Цветаева. При повороте машина наехала на велосипедистку. Женщина не спеша переезжала дорогу по пешеходному переходу.
- В результате ДТП 48-летняя велосипедист получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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