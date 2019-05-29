Орловские студенты вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные международные стипендии
Орловские студенты опорного вуза вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные стипендии «SPIE Optics and Photonics Education Scholarship». Молодые ученые отличились в области оптики и фотоники.
- Заслуженно поощрили аспирантов Марию Филину, изучающую направление «Промышленная химия и биотехнология», и Ольгу Стельмащук, которая обучается по направлению «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии». Также отличилась студентка кафедры приборостроения, метрологии и сертификации Юлия Локтионова, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Также была высоко отмечена деятельность аспиранта Геннадия Пьявченко, который сочетает в своих исследованиях поведенческую нейроморфологию и прикладную фармакологию с новыми тенденциями в биофотонике. За потенциальный вклад в область оптики и фотоники молодой ученый единственный был награжден почетной именной стипендией основателя международного общества оптики и фотоники Джона Киля.
ИСТОЧНИК KP.RU