2019-05-29T14:45:09+03:00
Происшествия

В Орле полицейские задержали сбытчика героина

При себе мужчина держал 16 свертков с наркотиком
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле полицейские задержали сбытчика героинаВ Орле полицейские задержали сбытчика героинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле полицейские задержали сбытчика наркотиков в ходе проведения оперативных мероприятий. При нем стражи порядка обнаружили 16 свертков с запрещенным веществом.

- Согласно проведенному исследованию, изъятое оказалось героином общей массой 30,8 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Героин мужчина достал из тайника. Затем он должен был сделать закладки разовых доз. Сейчас в отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Мужчина арестован. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол
Орловские студенты вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные международные стипендии
Орловцев приглашают на спектакль "Слон"
Орловец пригласил в гости друга и украл его дорогой смартфон
Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире
В православной гимназии побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей
Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле
В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки