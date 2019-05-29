В Орле полицейские задержали сбытчика героина

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-29T14:45:09+03:00

При себе мужчина держал 16 свертков с наркотиком

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В Орле полицейские задержали сбытчика наркотиков в ходе проведения оперативных мероприятий. При нем стражи порядка обнаружили 16 свертков с запрещенным веществом.

- Согласно проведенному исследованию, изъятое оказалось героином общей массой 30,8 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Героин мужчина достал из тайника. Затем он должен был сделать закладки разовых доз. Сейчас в отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Мужчина арестован. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU