2019-05-29T11:53:22+03:00
Общество

Трудовые семейные династии чествовали в Орле

Каждая семья представила свою визитную карточку с песнями и стихами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского горсоветаФото пресс-службы орловского горсовета
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Трудовые семейные династии чествовали в Орле в минувший вторник, 28 мая. Мероприятие состоялось в здании Федерации профсоюзов Орловской области.

На торжестве каждая семья представила свою визитную карточку. Целыми поколениями орловцы пели песни, читали стихи, некоторые отвечали на вопросы ведущих. Все представители трудовых династий получили памятные подарки.

- Семейные династии - бесценное богатство и золотой фонд Орловщины. Трудовая династия - это не только история семьи, это история развития нашего города, - приветствовал профессионалов мэр Орла Василий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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