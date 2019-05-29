Управляющие компании Орловщины должны за электричество 86 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-29T09:46:54+03:00

С начала года задолженность выросла на 10 миллионов

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С начала года долг управляющих Компаний Орловской области за электроэнергию вырос на 10 миллионов рублей. На сегодня он составляет 86 миллионов.

Большая часть долга, а именно 90%, зависла над УК самого города Орла и Орловского района.

- В негативном плане выделяются ООО «Домоуправление №11» (задолженность 3,8 млн рублей), ООО «ЖЭУ №12» (задолженность 2,5 млн рублей), ООО «Перспектива» (задолженность 2,4 млн рублей), ООО «ЖЭУ-29» (задолженность 1,8 млн рублей). Из-за внушительных долгов жильцы, чьи дома обслуживают данные управляющие организации, перешли на прямые расчеты с Орловским энергосбытом, - рассказала «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

Сейчас у гарантирующего поставщика нет договорных отношений с этими УК, их задолженность просужена и взыскивается в принудительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU