Орловчанка оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека
Жительница Покровского района Орловской области оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека. Взыскания денег с женщины добилась прокуратура.
- По приговору суда орловчанка признана виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При этом лечение потерпевшего от ее преступных действий было оплачено Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Орловской области в размере более 23 тысяч рублей, - пояснили «КП» в региональной прокуратуре.
В интересах Фонда был заявлен иск о взыскании с виновной женщины денег за оплату лечения. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU