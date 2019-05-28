Орловчанка оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-28T11:40:17+03:00

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Жительница Покровского района Орловской области оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека. Взыскания денег с женщины добилась прокуратура.

- По приговору суда орловчанка признана виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При этом лечение потерпевшего от ее преступных действий было оплачено Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Орловской области в размере более 23 тысяч рублей, - пояснили «КП» в региональной прокуратуре.

В интересах Фонда был заявлен иск о взыскании с виновной женщины денег за оплату лечения. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU