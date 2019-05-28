СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-28T10:43:18+03:00

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Сегодня в Орле спасатели проверят готовность пляжей к купальному сезону. Освидетельствование во второй половине дня 28 мая пройдет на озере «Светлая жизнь» и на пляже возле Городского парка.

Спасатели напоминают, что официально купальный сезон стартует с 1 июня, купание до этого срока не приветствуется. К счастью, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни В Орловской области устаканится жаркая и сухая погода.

- В ходе обследования пляжей инспекторы обратят внимание на наличие детских купален, обозначение границ заплыва, профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU