СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-28T09:55:07+03:00

За пять лет в Орловской области благоустроят почти тысячу дворовых и общественных территорий Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

На их ремонт планируется потратить более 748 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

С 2019 по 2024 годы в Орловской области благоустроят 165 общественных и 750 дворовых территорий. Такую информацию озвучили чиновники на аппаратном совещании в областной администрации 27 мая.

Общий объем средств, направленных в 2019 году на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», составил 748,8 миллионов рублей. На эти деньги предстоит благоустроить 166 дворовых и 33 общественных территорий.

Областной центр на благоустройство по программе потратит более 154 миллионов рублей. После общественных обсуждений о включении объектов для ремонта в перечень с жителями были отобраны 63 дворовые территории.

Сейчас подрядчики заняты благоустройством 43 объектов, 13 из которых уже готовятся к сдаче, три - полностью завершены. По графику работы должны окончиться в октябре, но как заверил глава администрации Орла Александр Муромский, на большей части объектов благоустройство завершится до 1 августа.

Также в 2019-м в Орле предстоит заменить асфальт на плитку на бульваре Победы, озеленить его. В парке «Ботаника» планируется освежить покрытие пешеходных дорожек, установить скамьи, урны, светильники, уложить рулонное покрытие, установить дополнительное игровое оборудование и малые архитектурные формы на Детской площадке, а также обустроить газон и посадить кусты, убрать шлагбаум и установить парковочные столбы. В сквере Гуртьева обновят тротуары установят новые скамьи, урны и светильники, а также подсветят памятники и заменят наружное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU