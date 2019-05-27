Квадроцикл и два автомобиля не поделили дорогу в Ливнах

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-27T17:15:55+03:00

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Сегодня днем, 27 мая, в городе Ливны Орловской области дорогу не поделили два автомобиля и квадроцикл. В аварии пострадал один человек.

ДТП случилось на улице Орловской, на перекрестке. 28-летняя автоледи на "ВАЗе" не уступила дорогу квадроциклу, за рулем которого был 37-летний мужчина. После чего ее авто столкнулось с "Мерседесом", которым управлял 36-летний водитель.

- В результате ДТП последний получил травмы и госпитализирован с переломами, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Установлено, что все водители были трезвыми.

Сейчас сотрудники районного отдела ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU