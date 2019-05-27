Квадроцикл и два автомобиля не поделили дорогу в Ливнах
Сегодня днем, 27 мая, в городе Ливны Орловской области дорогу не поделили два автомобиля и квадроцикл. В аварии пострадал один человек.
ДТП случилось на улице Орловской, на перекрестке. 28-летняя автоледи на "ВАЗе" не уступила дорогу квадроциклу, за рулем которого был 37-летний мужчина. После чего ее авто столкнулось с "Мерседесом", которым управлял 36-летний водитель.
- В результате ДТП последний получил травмы и госпитализирован с переломами, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
Установлено, что все водители были трезвыми.
Сейчас сотрудники районного отдела ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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