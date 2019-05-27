В орловской глубинке двое парней сняли кровлю с чужого дома и сдали на металл
В Троснянском районе Орловской области двое молодых людей украли кровлю с чужого дома и сдали на металл. Теперь парням грозит тюрьма: возбуждено уголовно дело.
В полицию обратился хозяин жилища. Оперативники выехали на место. Оказалось, что у преступления был свидетель: женщина, проживающая по соседству, заметила двоих парней за «делом».
- Полицейским поступила информация, что к грабежу могут быть причастны ранее судимые жители населенного пункта, расположенного неподалеку. В ходе проверки сведения подтвердились. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Установлено, что выручили за краденое железо рецидивисты чуть больше трех с половиной тысяч рублей. Дожидаться суда они будут под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU