В орловской глубинке двое парней сняли кровлю с чужого дома и сдали на металл

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-27T15:48:39+03:00

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В Троснянском районе Орловской области двое молодых людей украли кровлю с чужого дома и сдали на металл. Теперь парням грозит тюрьма: возбуждено уголовно дело.

В полицию обратился хозяин жилища. Оперативники выехали на место. Оказалось, что у преступления был свидетель: женщина, проживающая по соседству, заметила двоих парней за «делом».

- Полицейским поступила информация, что к грабежу могут быть причастны ранее судимые жители населенного пункта, расположенного неподалеку. В ходе проверки сведения подтвердились. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Установлено, что выручили за краденое железо рецидивисты чуть больше трех с половиной тысяч рублей. Дожидаться суда они будут под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU