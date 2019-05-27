Пешеход и водитель легковушки пострадали в ДТП на Раздольной улице Орла

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-27T13:40:05+03:00

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Сегодня утром, 27 мая, два человека пострадали в ДТП на Раздольной улице Орла. Автомобиль "Хендай" протаранил "Ауди", а та влетела в женщину-пешехода.

Все случилось примерно в половине десятого. Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 27-летний водитель на иномарке "Хендай" ехал по Раздольной со стороны улицы Металлургов и не уступил дорогу встречному авто.

- При повороте налево водитель не уступил дорогу автомобилю "Ауди", который двигался во встречном направлении со стороны улицы Михалицына, с последующим наездом автомобиля "Ауди" на пешехода женщину 1956 года рождения. В результате ДТП травмы получили 24-летний водитель «Ауди» и пешеход, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU