«Спасибо за верность, потомки!»: Василий Лановой провел творческий вечер в Орле

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-26T14:09:52+03:00

Народный артист СССР рассказал о том, почему на войне все равны

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В рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» Орел встречал актера Василия Ланового, известного широкой публике по фильмам «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь». В этом году народному любимцу исполнилось 85 лет, шестьдесят из которых он посвятил театру.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Здравствуй Орел, снова здравствуй! В Орле я был много раз вместе с театром Вахтангова и на премьерах своих фильмов, и сегодня я счастлив вновь оказаться в вашем городе, - обратился к орловцам Василий Лановой.

Актер возложил цветы к монументу героям в сквере Танкистов, поприветствовал собравшихся здесь ветеранов и юнармейцев, волонтеров, воспитанников центра «Десантник». А уже через полчаса вышел на сцену театра «Свободное пространство».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь Василий Лановой исполнил любимые стихи и песни о войне, рассказал зрителям о своем военном детстве.

- Великая Отечественная война никогда не забудется, это героический подвиг целого поколения, заплатившего за победу бешеную цену, но сохранило Россию. И за это оно заслужило великую память! - говорит Василий Лановой, сопредседатель движения «Бессмертный полк».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершении творческого вечера заместитель Губернатора Орловской области Вадим Тарасов вручил артисту медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».

ИСТОЧНИК KP.RU