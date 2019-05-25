2019-05-25T13:13:20+03:00
Общество

В Орле выбрали самые лучшие издания местных писателей

Самые запоминающиеся проекты огласили в библиотеке имени Бунина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле выбрали самые лучшие издания местных писателейВ Орле выбрали самые лучшие издания местных писателейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле выбрали самые лучшие издания местных писателей за 2018 год. Самые запоминающиеся проекты огласили в библиотеке имени Бунина на региональном празднике «Орловская книга», посвященном Дню славянской письменности и культуры.

В этом году тематикой мероприятия была выбрана «Литературная Орловщина: традиции и современность». Лучшим издательским проектом стала книга-альбом Владимира Матвеева и Елены Годлевской «Иван Тургенев: Эпоха. Жизнь. Творчество. Наследие». Самой читаемой книгой признали историко-краеведческую работу Алексея Кондратенко «Литературное былое».

Специальную премию «Литературная Орловщина: традиции и современность» присудили двум изданиям: художественной публицистике Владимира Ермакова «Осадок дня» и коллективной монографии ОГУ имени Тургенева «Текст: грани и границы. «Записки охотника» Тургенева».

- Также отмечены литературно-художественный ежегодный альманах «Орел литературный», каталог мемориальных предметов Тургенева из собрания природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» «Моё гнездо, где вырос я…», сборник научных статей «Орловский текст российской словесности», сборник рассказов Татьяны Грибановой «Узелки на память», архивно-краеведческие записки Елены Ашихминой «Орел. Жития и жители», - сообщили «КП» работники бунинской библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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