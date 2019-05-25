СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-25T13:01:34+03:00

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В центре Орла 28 мая ограничат движение автомобилистам. В городе пройдут мероприятия ко Дню пограничника.

На время шествия колонны митингующих, с 10:30 до 11 утра, будет запрещено движение транспорта на улице 1-й Посадской до пересечения с улицей Карачевской, по Тургеневскому мосту, улицах Брестской и Полесской до Октябрьской улицы.

Парковать автомобили владельцы смогут вне центра города. С полуночи до 11 утра стоянка транспортных средств будет запрещена на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Пионерской до улицы Тургенева и по улице Полесской от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU