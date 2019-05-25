В центре Орла 28 мая ограничат движение автомобилистам
В городе пройдут мероприятия ко Дню пограничника
В центре Орла 28 мая ограничат движение автомобилистамФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В центре Орла 28 мая ограничат движение автомобилистам. В городе пройдут мероприятия ко Дню пограничника.
На время шествия колонны митингующих, с 10:30 до 11 утра, будет запрещено движение транспорта на улице 1-й Посадской до пересечения с улицей Карачевской, по Тургеневскому мосту, улицах Брестской и Полесской до Октябрьской улицы.
Парковать автомобили владельцы смогут вне центра города. С полуночи до 11 утра стоянка транспортных средств будет запрещена на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Пионерской до улицы Тургенева и по улице Полесской от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской.
ИСТОЧНИК KP.RU