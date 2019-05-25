2019-05-25T12:46:01+03:00
Общество

Орловские следователи поздравили с окончанием учебного года учеников Некрасовой школы-интерната

На последнем звонке они напутствовали выпускников в добрый путь
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы СУ СК РФ по Орловской областиФото пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области
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Орловские следователи поздравили с окончанием учебного года учеников Некрасовой школы-интерната. На торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку, они напутствовали выпускников в добрый путь.

- После торжественной части состоялся праздничный концерт. Выпускников поздравили и ученики младших классов, они, в свою очередь, дали наказ младшим, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В конце торжества выпускники подарили цветы преподавателям в знак благодарности. В небо старшеклассники запустили воздушные шары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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