Орловские следователи поздравили с окончанием учебного года учеников Некрасовой школы-интерната
На последнем звонке они напутствовали выпускников в добрый путь
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области
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Орловские следователи поздравили с окончанием учебного года учеников Некрасовой школы-интерната. На торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку, они напутствовали выпускников в добрый путь.
- После торжественной части состоялся праздничный концерт. Выпускников поздравили и ученики младших классов, они, в свою очередь, дали наказ младшим, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
В конце торжества выпускники подарили цветы преподавателям в знак благодарности. В небо старшеклассники запустили воздушные шары.
ИСТОЧНИК KP.RU