Митингом отметят свой профессиональный праздник орловские пограничники

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-25T12:07:39+03:00

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Митингом отметят свой профессиональный праздник 28 мая орловские пограничники. Местом его проведения станет стела «Орел — Город воинской славы» на бульваре Победы.

В этом году пограничные войска празднуют свое 101-летие. В праздничный день члены организации ветеранов пограничных войск «Пограничник», военнослужащие, первые лица Орла и области возложат к памятному знаку цветы и почтят минутой молчания память погибших солдат и офицеров.

Митинг начнется в 10 утра. Колонна двинется по улице Салтыкова-Щедрина к памятнику Дзержинскому. В 14 часов в честь праздника в Городском парке пройдет состоится концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU