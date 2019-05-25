СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-25T11:38:31+03:00

На Орловщине виновным в ДТП с тяжкими последствиями грозит тюрьма Фото: Архив "КП"

Обвинительный приговор двум водителям, по вине которых погибли люди, вынес суд

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На Орловщине виновным в ДТП с тяжкими последствиями грозит тюрьма. Обвинительный приговор двум водителям, по вине которых погибли люди, вынес суд.

Согласно материалам уголовного дела, авария произошла 30 октября 2016 года на 117-м километре автодороги «Орел – Тамбов» в Ливенском районе. Водитель «Пежо 408» и водитель «Лада Калина» при движении в условиях ограниченной видимости на небезопасной скорости нарушили Правила дорожного движения. В результате на встречной «Пежо» столкнулся с тремя автомобилями.

После столкновения на месте ДТП от полученных травм погибли водитель и пассажир «ВАЗ 21074», два пассажира «Пежо». Ещё одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

- Сложность в расследовании данного уголовного дела была обусловлена значительным количеством проведенных автотехнических экспертиз и большим объемом следственных действий, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Суд приговорил одного из виновных водителей к 6 годам колонии общего режима. Другой 4 года будет отбывать наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU