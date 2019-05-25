СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-25T11:27:51+03:00

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Ремонт дворов проконтролировал глава администрации Орла. Ход работ Александр Муромский оценил на улице Силикатной в Северном районе города.

Первым сити-менеджер обследовал дворы домов №2а и 2б. Согласно контракту ремонт здесь должен завершиться в 10 июля, но, как заверил подрядчик, сдать объекты получится намного раньше, в середине июня. Уже сейчас на территориях выполнены подготовительные работы, в том числе укладка и уплотнение песка и щебня. Устанавливаются бордюры.

Тот же подрядчик ремонтирует и двор на улице Силикатной, 14. Основные работы здесь завершены, осталось благоустроить газоны и установить малые архитектурные формы. После этого качество ремонта покажет лабораторное заключение. В процессе благоустройства двора подрядчику необходимо было решить вопрос с отводом воды от фасада дома, на что жаловались жильцы на личном приеме у Александра Муромского в начале года. Для этого рабочие установили высокие бордюры и положили двойной слой асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU