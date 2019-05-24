2019-05-24T15:27:50+03:00
Общество

Свалку в Артельном переулке Орла обещали ликвидировать

У проезжей части здесь насыпаны горы строительного мусора
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Свалку в переулке Артельном Орла ликвидируют. Поручение разобраться с проблемой дал глава горадминистрации Александр Муромский.

- По информации главы Северного района Владимира Маркина, данный участок дороги был построен гипермаркетом «Линия». В рамках эксплуатации дорожного полотна была выявлена проблема — провал грунта. Для укреплении обочины предложили использовать строительные отходы, - рассказали в пресс-службе орловской мэрии.

Вдоль проезжей части образовалась свалка. Горожане пожаловались на нее в соцсетях градоначальнику. Муромский поручил в рамках содержания улично-дорожной сети провести экспертизу участка, примыкающего к переулку Артельному, убрать строительный мусор и больше не допускать подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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