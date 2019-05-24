СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-24T15:01:16+03:00

На центральной городской площади для вчерашних старшеклассников состоялась дискотека

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Накануне, 23 мая, орловские выпускники отпраздновали последний звонок. Впервые на центральной городской площади для вчерашних школьников состоялась дискотека.

Дискотеку для ребят провел DJ Bonus, порадовали выпускников и праздничным фейерверком.

Первые лица области и города поздравили парней и девушек с окончанием школы и пожелали успешной сдачи экзаменов.

В этом году стены орловских школ после экзаменов покинет 3 тысячи 154 одиннадцатиклассника и больше семи тысяч девятиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU