2019-05-24T15:01:16+03:00
Общество

Орловские выпускники отпраздновали последний звонок

На центральной городской площади для вчерашних старшеклассников состоялась дискотека
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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Накануне, 23 мая, орловские выпускники отпраздновали последний звонок. Впервые на центральной городской площади для вчерашних школьников состоялась дискотека.

Дискотеку для ребят провел DJ Bonus, порадовали выпускников и праздничным фейерверком.

Первые лица области и города поздравили парней и девушек с окончанием школы и пожелали успешной сдачи экзаменов.

В этом году стены орловских школ после экзаменов покинет 3 тысячи 154 одиннадцатиклассника и больше семи тысяч девятиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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