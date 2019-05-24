2019-05-24T12:57:34+03:00
Общество

Последние выходные мая в Орле будут дождливыми

В дневные часы столбики термометров покажут +23..+24 градуса
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Последние выходные мая в Орле будут дождливыми. По прогнозам синоптиков, будет достаточно тепло.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 25 мая в Орле пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, скорость его 2 м/с. Температура в ночные часы составит +13 градусов, днем разогреется до +23.

В воскресенье, 26 числа, облачность переменная, снова небольшой дождь. Ветер сменит направление на западное, скорость его 3 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут +14 градусов, днем доберутся отметки в +24.

По предварительным прогнозам, последняя рабочая неделя мая с 27 по 31 число также будет дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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