2019-05-24T12:46:37+03:00
Общество

Над Орлом запустят «цифровых» воздушных змеев

В городе состоится необычный праздник в честь перехода на цифровое телевещание
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В субботу 25 мая в Орле состоится необычный праздник, посвященный переходу региона на цифровое телевещание. В небо над городом запустят воздушных змеев, а именитые чемпионы по боксу и кикбоксингу проведут для всех гостей зарядку.

Массовый запуск воздушных змеев пройдет по всей стране: с 3 июня на «цифру» переходит не только Орловская область, но и еще 35 регионов России. Поэтому и было решено провести праздник, посвященный новой эре телевидения.

- Перед запуском змеев именитые бойцы проведут «цифровую зарядку». Жители выполнят упражнения под руководством чемпиона мира по боксу Эдуарда Трояновского, чемпиона Европы по кикбоксингу среди профессионалов Уранбека Есенкулова и чемпиона Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов Владислава Туйнова, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Дальше в воздух взмоют 22 змея – с логотипами телеканалов, доступных в «цифре».

КОГДА, ГДЕ?

25 мая, 10.00

Пл. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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