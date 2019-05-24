Над Орлом запустят «цифровых» воздушных змеев
В субботу 25 мая в Орле состоится необычный праздник, посвященный переходу региона на цифровое телевещание. В небо над городом запустят воздушных змеев, а именитые чемпионы по боксу и кикбоксингу проведут для всех гостей зарядку.
Массовый запуск воздушных змеев пройдет по всей стране: с 3 июня на «цифру» переходит не только Орловская область, но и еще 35 регионов России. Поэтому и было решено провести праздник, посвященный новой эре телевидения.
- Перед запуском змеев именитые бойцы проведут «цифровую зарядку». Жители выполнят упражнения под руководством чемпиона мира по боксу Эдуарда Трояновского, чемпиона Европы по кикбоксингу среди профессионалов Уранбека Есенкулова и чемпиона Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов Владислава Туйнова, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Дальше в воздух взмоют 22 змея – с логотипами телеканалов, доступных в «цифре».
КОГДА, ГДЕ?
25 мая, 10.00
Пл. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU