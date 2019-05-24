2019-05-24T12:00:24+03:00
Происшествия

В Силикатном пруду Орла утонул мужчина

Купаться в этом водоеме запрещено
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Силикатном пруду Орла утонул мужчина. Трагедией закончился отдых у воды в четверг, 23 мая.

О том, что в водоеме тонет человек, в МЧС сообщили очевидцы. Спасатели выехали на место, но спасти жизнь купальщика не удалось. Его тело было извлечено из пруда на расстоянии примерно сорока метров от берега.

Несмотря на то, что Силикатный пруд не оборудован для отдыха, дно не исследовано, а вода не проходила проб на санитарные нормы, жители Орла все равно продолжают приходить сюда, чтобы освежиться в жаркий день. Порой, заканчивается игнорирование запретов трагедией.

В региональном МЧС орловцев призывают купаться только в специально оборудованных для этого местах. Напомним, официально купальный сезон в регионе стартует 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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