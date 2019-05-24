2019-05-24T10:42:49+03:00
Общество

В Орле рядом со школой №5 появится пешеходный переход

По планам, "зебру" обустроят к середине июня
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле на улице Маринченко, недалеку от школы №5, появится пешеходный переход. По планам, "зебру" обустроят здесь к середине июня.

Вопрос о том, чтобы обустроить переход на этом участке (от домов №4 и №7 до супермаркета "Пятерочка") рассматривали еще осенью 2017 года на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Но на ту пору не удалось найти средства на реализацию проекта. Спустя время вопрос не потерял своей актуальности.

- На сегодняшний же день проектно-сметная документация на благоустройство пешеходного перехода готова и находится на согласовании в УГИБДД России по городу Орлу. На доработку проекта понадобится две недели, еще две — на производство работ. Таким образом, уже в середине июня движение по улице Маринченко будет упорядочено, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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