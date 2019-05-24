2019-05-24T09:52:24+03:00
Звезды

«Общаясь с людьми, ты сам продолжаешь расти»: в Орле прошел мастер-класс Александра Галибина

Известный актер пропустил премьеру своего фильма «Сестренка» ради приезда в Орел
Наталья Меркулова
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Александр Галибин в ОрлеАлександр Галибин в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 21 мая, в орловском театре Тургенева прошел мастер-класс актера и режиссера Александра Галибина. Мастер-класс и кастинг на бесплатное обучение в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова прошли по инициативе самого основателя учебного заведения.

- Никита Сергеевич стремится постоянно находить новые имена, поднимать театральное мастерство в регионах. Все, что происходит, организовано на его личные средства и при поддержке Фонда Тимченко, - рассказал «КП» Алексей Литвинов, проректор Академии.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Преподавательский состав Академии также активно поддержал идею Никиты Михалкова о выездных приемных комиссиях в регионах. В частности, ради встречи с орловцами Александр Галибин пропустил премьеру своего фильма «Сестренка» на фестивале «Виват, кино России!».

- Я очень люблю ездить по стране и я очень благодарен Академии, что она выдергивает меня и глаз не замыливается. Встречаясь с людьми, ты и сам многое от них получаешь, продолжаешь расти, - поделился с «КП» актер.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вместе с юными коллегами Александр Галибин проанализировал пьесу Чехова «Три сестры». Позже, как признались «КП» участники мастер-класса, обсуждение было настолько живым и «вкусным», что захотелось перечитать произведение заново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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