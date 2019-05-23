За убийство соседа орловец проведет в тюрьме десять лет
За убийство соседа житель города Ливны проведет в тюрьме десять лет. Такое наказание 50-летнему мужчине вынес суд после предоставленных доказательств.
Преступление ливенец совершил 3 октября 2018 года. Будучи пьяным он пришел к своему соседу. Разразился конфликт. После чего виновный несколько раз ранил мужчину ножом. От полученных травм 38-летний сосед скончался на месте.
- Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто по «горячим следам». Приговором суда осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU