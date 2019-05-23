2019-05-23T15:10:24+03:00
Звезды

«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник

Выступления лучших коллективов города, выставки и художественное шоу ждут орловцев на мероприятии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

7 июня в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение». В этот день на мероприятии в одноименном сквере орловцев ждут выступления лучших коллективов города, выставки и художественное шоу.

Так, на нескольких площадках ландшафтного парка выступят театр имени Тургенева, кукольный театр, детская хореографическая школа, ансамбль танца «Славица», фольклорный ансамбль «Каравай», квартет Орловского губернаторского симфонического оркестра, Богатырская застава, клуб «Вечёрки в Орле». Будут выставка по мотивам романа «Дворянское гнездо», детская площадка «Поляна сказок» с мастер-классами и выставкой книг для детей, живые скульптуры, ярмарка мастеров народных промыслов. У дома Лизы Калининой пройдет художественное шоу.

Начало праздника запланировано на 18:30.

Приглашаются все желающие

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»
В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку