«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-23T15:10:24+03:00

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7 июня в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение». В этот день на мероприятии в одноименном сквере орловцев ждут выступления лучших коллективов города, выставки и художественное шоу.

Так, на нескольких площадках ландшафтного парка выступят театр имени Тургенева, кукольный театр, детская хореографическая школа, ансамбль танца «Славица», фольклорный ансамбль «Каравай», квартет Орловского губернаторского симфонического оркестра, Богатырская застава, клуб «Вечёрки в Орле». Будут выставка по мотивам романа «Дворянское гнездо», детская площадка «Поляна сказок» с мастер-классами и выставкой книг для детей, живые скульптуры, ярмарка мастеров народных промыслов. У дома Лизы Калининой пройдет художественное шоу.

Начало праздника запланировано на 18:30.

Приглашаются все желающие

ИСТОЧНИК KP.RU