2019-05-23T14:33:39+03:00
Общество

С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации

Жители Орла рассказали, что о проделанной работе управляющие компании не отчитываются, а деньги продолжают списывать
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации. Жители Орла рассказали Александру Муромскому, что о проделанной работе управляющие компании не отчитываются, а деньги продолжают списывать.

Так, например, в доме № 54 по улице 2-ой Курской часть жилья принадлежит муниципалитету. Глава администрации предложил организовать общее собрание собственников и поручить УК предоставить отчеты за последние несколько лет. Вторым вопросом, который волновал жильцов, было то, что в начале года они просили провести косметический ремонт, но остались без внимания.

Жильцы дома № 37 по улице Рощинской ждут оплаты долга за капитальный ремонт по муниципальной доле от администрации. Муромский отметил, что 70 тысяч рублей, которые позволят собственникам завершить сбор денег на замену труб, уже были перечислены в Региональный фонд капремонта. В ближайшие 2-3 месяца средства появятся на счете дома.

Еще одну орловскую жительницу 4-го этажа дома № 8 по улице Маринченко беспокоят соседи, которые заливают женщину. У них не застеклен балкон. 27 мая к собственникам придут специалисты для обследования. После планируется отремонтировать межпанельные швы на балконном примыкании и устранить течь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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