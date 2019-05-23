Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Заключительную программу исполнители представят в стенах театра Тургенева
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Орловская государственная филармония закроет 79-ый концертный сезон 30 мая. Заключительную программу исполнители представят в стенах театра имени Тургенева.
На концерте выступят Орловский губернаторский симфонический оркестр под руководством главного дирижера – Василия Шкапцова. Солировать будут лауреат международных конкурсов Дарья Чонкина на фортепиано и лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-Концерта» Виктория Ребенко в качестве сопрано.
В программе: Эдвард Григ и Жак Оффенбах.
Начало концерта в 18:30.
Адрес: площадь Ленина, 2.
Билеты в кассах филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU