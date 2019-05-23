2019-05-23T14:12:21+03:00
Звезды

Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая

Заключительную программу исполнители представят в стенах театра Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская государственная филармония закроет 79-ый концертный сезон 30 мая. Заключительную программу исполнители представят в стенах театра имени Тургенева.

На концерте выступят Орловский губернаторский симфонический оркестр под руководством главного дирижера – Василия Шкапцова. Солировать будут лауреат международных конкурсов Дарья Чонкина на фортепиано и лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-Концерта» Виктория Ребенко в качестве сопрано.

В программе: Эдвард Григ и Жак Оффенбах.

Начало концерта в 18:30.

Адрес: площадь Ленина, 2.

Билеты в кассах филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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