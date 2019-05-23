Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке утром 22 мая. ЧП случилось в деревне Глазуново Мценского района.
- Выгорели три веранды, сгорела крыша на площади 280 квадратных метров. Пострадали все шесть квартир. В нескольких полностью выгорели комнаты. В одной - полностью перегорело потолочное перекрытие. Огонь успел перекинуться на хозпостройки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба сейчас выясняют специалисты. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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