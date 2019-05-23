СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-23T12:36:21+03:00

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Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке утром 22 мая. ЧП случилось в деревне Глазуново Мценского района.

- Выгорели три веранды, сгорела крыша на площади 280 квадратных метров. Пострадали все шесть квартир. В нескольких полностью выгорели комнаты. В одной - полностью перегорело потолочное перекрытие. Огонь успел перекинуться на хозпостройки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба сейчас выясняют специалисты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU