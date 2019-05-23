В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
Владелец оставил ключи в замке зажигания, и мужчина воспользовался случаем
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомогоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Угонщика автомобиля задержали орловские полицейские. Мужчину в городе Мценске заинтересовал чужой «ВАЗ». О пропаже машины стражи порядка узнали от ее владельца.
- Местный житель сообщил, что оставил «ВАЗ-21099» открытым с ключом в замке зажигания возле своего дома. Как раз в тот момент его 34-летний знакомый, будучи пьяным, решил воспользоваться случаем и угнал транспортное средство, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Угонщика вместе с автомобилем полицейские задержали неподалеку. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU