СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-23T11:10:47+03:00

В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого Фото: Архив "КП"

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Угонщика автомобиля задержали орловские полицейские. Мужчину в городе Мценске заинтересовал чужой «ВАЗ». О пропаже машины стражи порядка узнали от ее владельца.

- Местный житель сообщил, что оставил «ВАЗ-21099» открытым с ключом в замке зажигания возле своего дома. Как раз в тот момент его 34-летний знакомый, будучи пьяным, решил воспользоваться случаем и угнал транспортное средство, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Угонщика вместе с автомобилем полицейские задержали неподалеку. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU