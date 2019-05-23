СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-23T10:45:56+03:00

Запрет распространяется на большегрузы, которые движутся при температуре воздуха выше 32 градусов

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На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам на летний период с 20 мая по 31 августа. Такой запрет будет действовать в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства.

- Речь идет о федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов в период с 20 вечера до 10 утра, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на пассажирские автобусные перевозки, перевозки грузов для ликвидации последствий ЧП, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ. Ознакомиться с приказом можно на официальном сайте Росавтодора.

ИСТОЧНИК KP.RU