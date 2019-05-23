В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-23T10:42:33+03:00

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Вопрос о том, как долго дороги в Орле будут оставаться в ямах, подняли чиновники 22 мая на заседании профильного комитета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Его провел мэр города Василий Новиков. Градоначальник поинтересовался, как соблюдается график ямочного ремонта, а также качеством выполненных работ.

Один из представителей УКХ Андрей Гладенко, проинформировал, что перечень улиц, требующих явочного ремонта был составлен с учетом выделенного финансирования ранней весной после осмотра улично-дорожной сети. В результате в список вошли 130 улиц. Согласно контракту, ремонтом дорог горячим асфальтом занимается «Спецавтобаза».

По данным чиновников, сейчас работы уже выполнены на основных транспортных магистралях. Речь идет об улицах Комсомольской, Горького, Салтыкова-Щедрина, переулке Маслозаводском и других. По гарантийным объектам подрядчикам направили претензионные письма с указанием устранения замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU