2019-05-23T10:42:33+03:00
Общество

В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях

По контракту горячим асфальтом дороги ремонтирует «Спецавтобаза»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистраляхВ Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистраляхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Вопрос о том, как долго дороги в Орле будут оставаться в ямах, подняли чиновники 22 мая на заседании профильного комитета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Его провел мэр города Василий Новиков. Градоначальник поинтересовался, как соблюдается график ямочного ремонта, а также качеством выполненных работ.

Один из представителей УКХ Андрей Гладенко, проинформировал, что перечень улиц, требующих явочного ремонта был составлен с учетом выделенного финансирования ранней весной после осмотра улично-дорожной сети. В результате в список вошли 130 улиц. Согласно контракту, ремонтом дорог горячим асфальтом занимается «Спецавтобаза».

По данным чиновников, сейчас работы уже выполнены на основных транспортных магистралях. Речь идет об улицах Комсомольской, Горького, Салтыкова-Щедрина, переулке Маслозаводском и других. По гарантийным объектам подрядчикам направили претензионные письма с указанием устранения замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»
В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку