2019-05-23T10:12:10+03:00
Общество

Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»

Экспозицию брянского фотографа орловцы смогут увидеть в краеведческом музее
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня, 23 мая, в Орле открывается фотовыставка брянского фотографа Павла Капустина «За горизонтом». Экспозицию орловцы смогут увидеть в краеведческом музее.

- Увидеть другой мир глазами фотографа-путешественника бесценно. Размеренная жизнь городов, пески пустынь, пыль степей, водная гладь- все это можно увидеть в одном выставочном пространстве, - заверили «КП» организаторы выставки.

Открытие экспозиции пройдет в 16 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

Справочно

Павел Капустин около 10 лет проработал в области полиграфического дизайна, графики и иллюстрации. Фотографией начал увлекаться еще в детстве, когда в семье появился фотоаппарат «Смена». Сначала детское увлечение переросло в любительский формат, сегодня - уже в профессиональный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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