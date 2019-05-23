Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Сегодня, 23 мая, в Орле открывается фотовыставка брянского фотографа Павла Капустина «За горизонтом». Экспозицию орловцы смогут увидеть в краеведческом музее.
- Увидеть другой мир глазами фотографа-путешественника бесценно. Размеренная жизнь городов, пески пустынь, пыль степей, водная гладь- все это можно увидеть в одном выставочном пространстве, - заверили «КП» организаторы выставки.
Открытие экспозиции пройдет в 16 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.
Справочно
Павел Капустин около 10 лет проработал в области полиграфического дизайна, графики и иллюстрации. Фотографией начал увлекаться еще в детстве, когда в семье появился фотоаппарат «Смена». Сначала детское увлечение переросло в любительский формат, сегодня - уже в профессиональный.
ИСТОЧНИК KP.RU