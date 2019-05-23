Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-23T10:12:10+03:00

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Сегодня, 23 мая, в Орле открывается фотовыставка брянского фотографа Павла Капустина «За горизонтом». Экспозицию орловцы смогут увидеть в краеведческом музее.

- Увидеть другой мир глазами фотографа-путешественника бесценно. Размеренная жизнь городов, пески пустынь, пыль степей, водная гладь- все это можно увидеть в одном выставочном пространстве, - заверили «КП» организаторы выставки.

Открытие экспозиции пройдет в 16 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

Справочно

Павел Капустин около 10 лет проработал в области полиграфического дизайна, графики и иллюстрации. Фотографией начал увлекаться еще в детстве, когда в семье появился фотоаппарат «Смена». Сначала детское увлечение переросло в любительский формат, сегодня - уже в профессиональный.

ИСТОЧНИК KP.RU