2019-05-23T09:36:54+03:00
Общество

В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку

По словам активистов, асфальтовое покрытие совсем разрушилось
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

В Орле в негодность пришел соединяющий Советский и Железнодорожный районы пешеходный мост через Оку. С предложением принять меры и отремонтировать мост в администрацию города обратились общественники.

- Мост требует проведения ремонтных работ. Асфальтовое покрытие разрушилось. Гулять с детскими колясками по такой поверхности некомфортно. Поэтому мы призываем власти принять меры и отремонтировать асфальт, - пояснили «КП» активисты.

Общественники заметили, что металлические конструкции моста нуждаются в покраске, много элементов повреждены ржавчиной. На отдельных местах нужно и вовсе забетонировать порожки на спусках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»