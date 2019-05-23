В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-23T09:36:54+03:00

По словам активистов, асфальтовое покрытие совсем разрушилось

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В Орле в негодность пришел соединяющий Советский и Железнодорожный районы пешеходный мост через Оку. С предложением принять меры и отремонтировать мост в администрацию города обратились общественники.

- Мост требует проведения ремонтных работ. Асфальтовое покрытие разрушилось. Гулять с детскими колясками по такой поверхности некомфортно. Поэтому мы призываем власти принять меры и отремонтировать асфальт, - пояснили «КП» активисты.

Общественники заметили, что металлические конструкции моста нуждаются в покраске, много элементов повреждены ржавчиной. На отдельных местах нужно и вовсе забетонировать порожки на спусках.

ИСТОЧНИК KP.RU