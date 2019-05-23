В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку
В Орле в негодность пришел соединяющий Советский и Железнодорожный районы пешеходный мост через Оку. С предложением принять меры и отремонтировать мост в администрацию города обратились общественники.
- Мост требует проведения ремонтных работ. Асфальтовое покрытие разрушилось. Гулять с детскими колясками по такой поверхности некомфортно. Поэтому мы призываем власти принять меры и отремонтировать асфальт, - пояснили «КП» активисты.
Общественники заметили, что металлические конструкции моста нуждаются в покраске, много элементов повреждены ржавчиной. На отдельных местах нужно и вовсе забетонировать порожки на спусках.
ИСТОЧНИК KP.RU