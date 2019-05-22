Часть демонтированного в Орле гранита используют для памятного знака на Кривцовском мемориале

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-22T14:35:22+03:00

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В Орле на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию 21 мая чиновники обсудили вопрос сохранности гранитных плит, которые были демонтированы при благоустройстве сквера Героям Комсомольцам и Бульвара Победы.

Представители власти отметили, что по постановлению городской администрации плиты с бульвара были закреплены за «Спецавтобазой» для хозяйственного ведения. Сейчас камень использовали для изготовления памятного знака теоретику мировой космонавтики Юрию Кондратюку на Кривцовском мемориале в Болховском районе. Гранит из сквера Комсомольцев УКХ Орла передало на ответственное хранение также «Спецавтобазе».

Чиновники рекомендовали руководителю УКХ Дмитрию Фролову провести инвентаризацию оставшихся гранитных плит. Также парламентарии подчеркнули о необходимости сохранить камень, который находится на ответственном хранении на «Спецавтобазе», чтобы повторно использовать его при благоустройстве города.

ИСТОЧНИК KP.RU