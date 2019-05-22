2019-05-22T11:17:43+03:00
Общество

Площадки для обмена книгами в Орле могут появиться на благоустроенных территориях

Предлагается установить их в скверах «Юность», «Орлята» и в Историко-литературном квартале
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Площадки для обмена книгами в Орле могут появиться на благоустроенных территорияхПлощадки для обмена книгами в Орле могут появиться на благоустроенных территорияхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле площадки для обмена книгами могут появиться на благоустроенных территориях. Эту тему обсудили чиновники на минувшем рабочем совещании в городской администрации. Представители власти предложили установить их в скверах «Юность», «Орлята» и в Историко-литературном квартале. Затем шкафчиками для буккроссинга могут быть украшены сквер имени Гуртьева, Комсомольский сквер, Детский и Городской парки.

Управление градостроительства предложило сделать площадки в виде небольших домиков на стойке из дерева или металла. Стоимость одного такого составит порядка 50 тысяч рублей. Цена также будет зависеть от исполнения и сложности декоративных элементов.

Детальной проработкой этого вопроса поручил заняться глава администрации Александр Муромский. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо разработать эскиз площадок и предложить источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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