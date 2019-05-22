2019-05-22T09:36:33+03:00
Происшествия

В Орле пьяный водитель на иномарке протаранил два припаркованных «ВАЗа»

Пассажиру одного из пострадавших в ДТП автомобилей понадобилась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле пьяный водитель на иномарке протаранил две припаркованных легковушки. ДТП случилось неподалеку от дома № 66 по улице Гагарина днем вторника, 21 мая.

Водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался со стороны улицы Красина в направлении улицы Розы Люксембург и въехал в стоящий «ВАЗ-21104». Затем иномарка снесла «ВАЗ-21108».

- Около полуночи из травмпункта больницы имени Семашко было получено сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился пассажир легкового «ВАЗ-21108». После оказания помощи мужчину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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