2019-05-21T16:43:00+03:00
Происшествия

Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другом

Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другомДва мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Два мобильных прикарманил 32-летний орловец после алкогольных посиделок с другом. Когда хозяин дома ненадолго отлучился, парень воспользовался случаем и обокрал двух девушек, проживающих вместе с его товарищем. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Молодые люди попытались сначала сами отыскать похитителя, но поиски не удались, и тогда они обратились за помощью к стражам порядка. Полицейские установили местонахождение мужчины. Своей причастности к кражам он не отрицал. Но оба телефона парень успел продать.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Устанавливается местонахождение похищеного, Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателей
В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды»
На лекарства льготникам Орловщина получит больше 627 миллионов рублей
В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризма
Фейерверк и дискотека ждут орловских выпускников в день последнего звонка
В Орловском районе горел дачный дом
Евгений Гришин занял пост начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла
В Орле дорогу не поделили мопед и легковушка
В Орле на взятке поймали преподавателя и ординатора мединститута
На Троицкие хороводы в Орловское полесье съедутся более ста мастеров народного промысла
На Орловщине спасатели за сутки уничтожили четыре мины
Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
Строительство двух новых детских садов в Орле идет по графику
Ко Дню славянской письменности и культуры в Орле открылась выставка
Орловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочку
На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячник
На трассе под Орлом в ДТП погиб водитель иномарки
В Орле пройдет спортивный праздник среди трудовых коллективов
Последний звонок в орловских школах прозвенит 23 мая
В Орле мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
Горожанам рассказали об истории орловского отделения Центрального Банка России
ФК «Орёл» проиграл нововоронежскому «Атому»
«Многоликая Россия»: на Орловщине состоялся фестиваль национальных культур
За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль
Орловец погиб при воспламенении газа на заброшенной птицефабрике
Чиновники обсудили развитие орловских музеев
Пешеход попал под колеса «Пассата» под Орлом