Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другом
Два мобильных прикарманил 32-летний орловец после алкогольных посиделок с другом. Когда хозяин дома ненадолго отлучился, парень воспользовался случаем и обокрал двух девушек, проживающих вместе с его товарищем. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.
Молодые люди попытались сначала сами отыскать похитителя, но поиски не удались, и тогда они обратились за помощью к стражам порядка. Полицейские установили местонахождение мужчины. Своей причастности к кражам он не отрицал. Но оба телефона парень успел продать.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Устанавливается местонахождение похищеного, Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU