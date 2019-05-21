Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-21T16:43:00+03:00

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Два мобильных прикарманил 32-летний орловец после алкогольных посиделок с другом. Когда хозяин дома ненадолго отлучился, парень воспользовался случаем и обокрал двух девушек, проживающих вместе с его товарищем. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Молодые люди попытались сначала сами отыскать похитителя, но поиски не удались, и тогда они обратились за помощью к стражам порядка. Полицейские установили местонахождение мужчины. Своей причастности к кражам он не отрицал. Но оба телефона парень успел продать.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Устанавливается местонахождение похищеного, Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU