2019-05-21T16:25:57+03:00
Общество

Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателей

Инициатором такого предложения выступил мэр города Василий Новиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателейПлощадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателей. Инициатором такого предложения выступил мэр города Василий Новиков 21 мая на рабочем совещании в администрации.

Для такой площадки чиновники уже подобрали место. Согласно плану, она может быть расположена около дома № 94 по набережной Дубровинского. Стоимость ее оборудования колеблется до 200 тысяч рублей.

Напомним, площадку для выгула собак предлагается оборудовать именно здесь по той причине, что заводчики довольно часто выгуливают своих питомцев на берегах Оки и Орлика. Но не всегда собак крупных пород ведут опасность для других орловцев, гуляющих здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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