2019-05-21T14:43:36+03:00
Общество

В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды»

Превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ анализ не показал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды». 13 мая этой работой занимались специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО.

Провести анализ и разобраться в причинах образования пены на воде поручил глава администрации Орла Александр Муромский. Эту проблему он затронул на минувшем рабочем совещании. В основном пена появлялась в нижнем течении реки Орлик в районе Детского парка.

- Анализ проб воды в нижнем течении реки Орлик не выявил превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ, способных вызвать пенообразование, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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