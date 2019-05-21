СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-21T14:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды». 13 мая этой работой занимались специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО.

Провести анализ и разобраться в причинах образования пены на воде поручил глава администрации Орла Александр Муромский. Эту проблему он затронул на минувшем рабочем совещании. В основном пена появлялась в нижнем течении реки Орлик в районе Детского парка.

- Анализ проб воды в нижнем течении реки Орлик не выявил превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ, способных вызвать пенообразование, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU