СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-21T13:39:02+03:00

В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризма Фото: Архив "КП"

Мужчина проведет в тюрьме пять лет и заплатит крупный штраф

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Гражданина Туркменистана осудили в Орле за совершение преступлений террористической направленности. Мужчина признан виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении взрывных устройств и пропаганде терроризма.

- Иностранец планировал совершение ряда террористических актов на территории Орла с использованием изготовленных им самодельных взрывных устройств, в целях пропаганды терроризма неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, оправдывающие террористическую деятельность, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По приговору суда мужчина проведет пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гражданин Туркменистана заплатит крупный штраф в размере ста тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU