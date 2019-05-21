2019-05-21T13:39:02+03:00
Происшествия

В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризма

Мужчина проведет в тюрьме пять лет и заплатит крупный штраф
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризмаВ Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризмаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Гражданина Туркменистана осудили в Орле за совершение преступлений террористической направленности. Мужчина признан виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении взрывных устройств и пропаганде терроризма.

- Иностранец планировал совершение ряда террористических актов на территории Орла с использованием изготовленных им самодельных взрывных устройств, в целях пропаганды терроризма неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, оправдывающие террористическую деятельность, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По приговору суда мужчина проведет пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гражданин Туркменистана заплатит крупный штраф в размере ста тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другом
Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателей
В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды»
На лекарства льготникам Орловщина получит больше 627 миллионов рублей
Фейерверк и дискотека ждут орловских выпускников в день последнего звонка
В Орловском районе горел дачный дом
Евгений Гришин занял пост начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла
В Орле дорогу не поделили мопед и легковушка
В Орле на взятке поймали преподавателя и ординатора мединститута
На Троицкие хороводы в Орловское полесье съедутся более ста мастеров народного промысла
На Орловщине спасатели за сутки уничтожили четыре мины
Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
Строительство двух новых детских садов в Орле идет по графику
Ко Дню славянской письменности и культуры в Орле открылась выставка
Орловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочку
На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячник
На трассе под Орлом в ДТП погиб водитель иномарки
В Орле пройдет спортивный праздник среди трудовых коллективов
Последний звонок в орловских школах прозвенит 23 мая
В Орле мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
Горожанам рассказали об истории орловского отделения Центрального Банка России
ФК «Орёл» проиграл нововоронежскому «Атому»
«Многоликая Россия»: на Орловщине состоялся фестиваль национальных культур
За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль
Орловец погиб при воспламенении газа на заброшенной птицефабрике
Чиновники обсудили развитие орловских музеев
Пешеход попал под колеса «Пассата» под Орлом