В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризма
Гражданина Туркменистана осудили в Орле за совершение преступлений террористической направленности. Мужчина признан виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении взрывных устройств и пропаганде терроризма.
- Иностранец планировал совершение ряда террористических актов на территории Орла с использованием изготовленных им самодельных взрывных устройств, в целях пропаганды терроризма неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, оправдывающие террористическую деятельность, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
По приговору суда мужчина проведет пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гражданин Туркменистана заплатит крупный штраф в размере ста тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU