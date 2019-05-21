2019-05-21T12:25:37+03:00
Общество

Евгений Гришин занял пост начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла

О новой должности его коллегам сообщили на совещании в городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Евгений Гришин занял пост начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла. О новой должности его коллегам сообщили на совещании в городской администрации 21 мая.

Свой карьерный путь Евгений Александрович начал с работы в орловском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2007 года он занимал должность руководителя регионального исполнительного комитета. В 2009 году стал главой Аппарата областного Совета народных депутатов.

В течение четырех лет с 2012 года чиновник был заместителем генерального директора ЗАО «Первая управляющая кампания», затем заместителем генерального директора ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно». В 2017 году он занимал должность помощника губернатора Орловской области, после Евгений Гришинснова вернулся на позицию заместителя генерального директора ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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